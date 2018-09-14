تباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع صيدلي منسوب إليه تهمة قتل زوجته بالرصاص بسبب "شات جنسي".

وقتل صيدلي زوجته بطلقة من سلاحه الشخصي، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة انتهت بمصرع السيدة.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي أجريت بمعرفة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب شكها في سلوك زوجها، ما دفع الزوج إلى إخراج "طبنجة" ملكه وأطلق عليها الرصاص فأصابت كفتها واستقرت في القلب.

وألقي القبض على المتهم بمعرفة قوة أمنية، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واعترف المتهم أثناء مثوله أمام العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.