أعلن الفنان عمرو دياب، عن مسابقة حول ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سيغني في زفاف الفائز بها.

وقال الهضبة خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حلوة الفكرة وأنا معاكم! واللي هيكسب هغني في فرحه".