استضاف قسم الجراحة بمستشفى المنصورة الجامعي "قسم 8"، اليوم، الخبير الهولندي البروفيسور فريتس بريندز، بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية خلال ورشة عمل المناظير المتقدمة في جراحات السمنة المفرطة "تحويل المسار" بطريقة ساسي وتحويل المسار المصغر وتكميم المعدة خلال الفترة من الجمعة 14 سبتمبر حتى الأحد 16 سبتمبر بمركز التعليم والتدريب الجراحي بالمستشفى.

تعقد ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد الكلية، وإشراف الدكتور الشعراوي كمال مدير المستشفى، وتنظيم الدكتور حسام غالي، والدكتور وائل خفاجي رئيس "قسم 8" بحضور الدكتور طارق المهدي أستاذ جراحات السمنة، والدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحة السمنة.

وقال الدكتور حسام غازي إن ورشة العمل تعد فرصة كبيرة لشباب الأطباء والجراحين للاستفادة من الخبرات المتميزة من أساتذة جراحات السمنة والاستفادة من المهارات المختلفة والطرق المتعددة في إجراء جراحات السمنة.

وأضاف أن الجديد في هذه الورشة يتمثل في استعراض كل من آليات عملية تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة، الكيفية التي تؤدى بها هذه العملية إلى إنقاص وزن هؤلاء المرضى، والنظام الغذائي المناسب قبل إجراء هذه العملية وبعدها، والفرق بين عملية تحويل مسار المعدة وبين عمليتي تكميم المعدة وتحجيمها.

وأشار إلى أن هذه الورشة ستقدم حلول لعلاج مرضى السكر الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال الاطلاع على الجديد في مجال جراحات تحويل المسار.