يواجه فريق ليفربول، والذي يضم بين صفوفه الدولي المصري «محمد صلاح»، توتنهام بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، اليوم السبت 15 سبتمبر 2018.

ويمتلك ليفربول 12 نقطة من 4 انتصارات، ويحتل المركز الأول، فيما يأتي توتنهام المرتبة الخامسة بـ9 نقاط.

وكان محمد صلاح نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيه جاهزيته للمباراة، بعد أن عاد مجددا بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والتي فاز خلالها الفراعنة بسداسية نظيفة.

وتنقل "الوطن" بثا مباشرا مع بداية انطلاق المباراة.