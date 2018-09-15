بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت.. محمد صلاح يشارك

يلتقي ليفربول نظيره توتنهام، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت 15-9-2018، على ملعب «ويمبلي»، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

يشهد ملعب «ويملبي» معقل توتنهام، منافسة شرسة تجمع بين محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق، ومنافسه هاري كين، في المبارة التي ستجمع الفريقين.

وكان محمد صلاح نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيه جاهزيته للمباراة، بعد أن عاد مجددا بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والتي فاز خلالها الفراعنة بسداسية نظيفة.

وتنقل "الوطن" بثا مباشرا مع بداية انطلاق المباراة.