نفى اللواء أحمد حجازي، وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لصورة تظهر سورا على شاطئ الإسكندرية يزعم البعض أنه بطول الشاطئ ويحجب رؤية البحر، مشيرًا إلى أن السور بطول 20 مترًا فقط.

وقال وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن هذا السور هو جدار لمبنى يدخل ضمن مشروع استثماري سياحي على شاطئ كان مخصصا لنادي ضباط القوات المسلحة، ويقع أمام فندق يتم بناؤه على أرض مسرح السلام، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح هذا المشروع جزئيا منذ شهر ونصف ويضم 20 محلا براندات، وفرت ما لا يقل عن 800 فرصة عمل، كما أنه سيوفر ألعابا تجذب السائحين وتضيف فرص عمل جديدة بما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف "هذه الصورة تم التقاطها من أسفل كوبري وبشكل متعمد ونشرها موقع الجزيرة القطري منذ 3 أيام وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن المياه يمكن رؤيتها من فوق الكوبري.

وأشار إلى أن الرؤية كانت محجوبة من قبل ابتداء من نادي المعلمين وحتى نادي القوات المسلحة، وتم إنشاء هذا الكوبري حتى يرى المواطنين المياه، لافتا "هاجت الدنيا بسبب إنشاء هذا الكوبري ثم هدأت بعد بناءه وتبين أنه ساعد على رؤية المياه وأحدث سيولة مرورية".