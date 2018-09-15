ناشد الإعلامي أسامة كمال، الدولة بنشر إعلان لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق السيادي، حتى يتيح أكبر كم من الخبرات أو العناصر الجيدة، دون ترقية أي شخص آخر أو حصر الوظفية على أسماء معنية.

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، الجمعة، "الناس اللي هتبعت عشان الوظيفة ليهم متطلبات معينة وخبرات معينة ومواصفات معينة، يعني مش أي حد، وأكيد المميزات اللي هياخدها الحاصل على الوظيفة – ودة كلام ماقالتهوش الوزيرة وما سألتش عنه – هتبقى مميزات مهمة، لأن مثلاً الحد الأقصى للأجور عندنا حوالي 2000 دولار".

وتابع: "أمس في حواري مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد قضينا جزء مش قليل من الحوار عن اختيار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الجديد، إعلانات في الفاينانشيال تايمز والصحف المحلية والعالمية عشان بندور عن كفاءة تدير هذا الجهاز المهم".