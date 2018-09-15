قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه استفاد كثيرًا بسبب اقتران اسمه بالمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، حيث ظهر معه في فيلم "إسكنرية كمان وكمان".

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "يوسف شاهين علمني أن أكون واثقًا بنفسي وبأعمالي الفنية، واقتران اسمي باسمه كان شيئًا كبيرًا للغاية، هو أستاذ كبير في عالم الإخراج والتمثيل".

ورفض عبدالجليل، أن يجيب عن سؤال كمال: "يوسف شاهين ممثل كويس؟"، قائلا: "مش أنا اللي هقيمه".

وتابع: "لكني اتضريت برضه، في ناس أخدت مني موقف، بيقولوا إن ليّ شروط ولازم ألعب دور الحقيقة، وده مش حقيقي أبدًا، أنا ممكن أتكلم وأفكر مع المؤلف والمنتج وأقترح أفكار بس".