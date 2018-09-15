حصلت "الوطن" على نص تحقيقات النيابة العامة، لأب حقن نجله بجرعة من الأنسولين لمدة أسبوع للضغط على طليقته بالعودة للمنزل، حيث أدلى المتهم "م.س.ا"، تاجر، ووالد الطفل المحقون بالأنسولين، أنه كان على خلاف بصفة دائمة مع زوجته منذ زواجهما، وبعد عملية وضع نجلهما طالبت الطلاق عدة مرات.

وأكد أنه وقع الطلاق فعليًا بعد الكثير من المفاوضات، ولكن بعد مرور الوقت شعر بالندم، لأنه كان لا يريد انفصالهما عن بعض.

واتهمت الزوجة "س.ع.ح" طليقها أثناء الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة، بالتسبب في إصابة نجلها بعد حقنه بجرعة من الأنسولين، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والتحاليل أسفرت عن وجود نسبة كبيرة من الأنسولين في الدم وبول الطفل.

وأضافت في تحقيقاتها، أن نجلها لا يعاني من أي أمراض، وأنها فوجئت بشعوره بالإعياء فور علمها في البداية، وتوقعت أنه مصاب بنوبة أنفلونزا، ولكنها شعرت بالخوف عليه بعد إصابته بتشنجات لأسباب غير معلومة، وتوجهت به إلى مستشفى الشاطبي الجامعي لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر طبى بمستشفى الشاطبي الجامعي، لـ"الوطن"، بأن الطفل مصاب في غيبوبة تامة، وإصابته بتشنجات دائمة نتيجة نقص سكر الدم بالجسم، مما أدى إلى إصابته بسكتة دماغية، مؤكدًا أن حالة الطفل الصحية متدهورة وحاليًا في العناية المركزة.

وكانت وجهت النيابة العامة بالإسكندرية، أمس، تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار، لأب حقن نجله بجرعة من الأنسولين لمدة أسبوع للضغط علي طليقة بالعودة للمنزل.

وتحفظت النيابة العامة على المتهم، بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، ليتم عرضه باكر بتاريخ أمس الأول، وتوالت التحقيقات التي استمرت أكثر من 6 ساعات، وقررت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغًا مقدم من مستشفى الشاطبي للأطفال، بوصول الطفل "ع.م.س" 3 سنوات، ومقيم بعزبة الخروعة بمنطقة المراغي بدائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وبسؤال والده ويدعي "م. س. ا" 29 عامًا، تاجر، ومقيم بذات العنوان، وقرر حقن نجله المذكور بالأنسولين أكثر من مرة منذ حوالي أسبوع تقريبًا، كوسيلة للضغط على طليقته، للعودة له مرة أخرى.

وبسؤال والدة الطفل، أكدت بمضمون ما تقدم، واتهمت والد الطفل بالتسبب في إصابة نجلها، أخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم المنتزه ثالث.