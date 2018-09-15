لقي عامل مصرعه بطلق ناري وأصيب 4 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية العتامنة دائرة مركز طما بسوهاج، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية "ميراث"، وضبط طرفا المشاجرة وبندقية آلية استخدمت في الواقعة، وعينت الشرطة خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية العتامنة، وانتقلت قيادات المديرية.

وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" جمال محمد، 52 عاما عامل "جثة هامدة" أثر إصابته بطلق ناري بالرأس بفتحة دخول، سيد بدوي، 31 عاما عامل مصابا بطلق ناري بالساق اليسري فتحتي دخول وخروج، هاني بدوي، 39 عاما عامل مصابا بجرح رضي بالرأس، و"طرف ثان"، عبدالحيي محمد، 50 عاما عامل، كامل فؤاد، 51 عاما سائق، مصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية ميراث بينهما بذات الناحية.

وضبط طرفا المشاجرة عدا الثالث من الطرف الثاني وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم واتهم كلا منهما الآخر بالتعدي على بعضهما بالضرب وأضاف الطرف الأول بقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول وحدوث إصابة الثاني.

ووجه مدير أمن سوهاج بحملة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم وحائزي الأسلحة النارية دون ترخيص والمحكوم عليهم.

وأسفرت جهودها عن ضبط السلاح المستخدم "بندقية آلية" بإرشاد المتهم الأول من الطرف الثاني، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4665 إداري المركز لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة، وعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.