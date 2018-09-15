"تحويل مقالب القمامة إلى حدائق عامة"، فكر يعتنقه محافظ أسيوط الجديد اللواء جمال نور الدين، ويسعى إلى تطبيقه جاهدا للقضاء على مقالب القمامة، وإيجاد متنفس للأهالي للتنزه، فضلا عن كونها واجهة حضارية تروج للمحافظة.

وأصدر المحافظ الجديد، خلال الأيام القليلة الماضية، جملة من القرارات لتنفيذ رؤيته الجديدة، بدأها بتوجيه قيادات المحافظة لرفع كفاءة عدد من الحدائق العامة التي أنشأها المحافظ الأسبق اللواء نبيل العزبي، وطالتها يد الإهمال خلال السنوات السابقة.

وقال نور الدين، في بيان صحفي، إنه أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بسرعة استغلال الأراضي غير المستغلة ورفع كفاء الحدائق المغلقة لتصبح عامة مجانية للجميع بمختلف أعمارهم، لقضاء المواطنين أيام الراحة والإجازات فيه.

وافتتح المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، مساء أمس، "ممشى أهل مصر" على ترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط بالمجان للجمهور، ليكون متنفسا للأهالي ويقام به يوما ثقافيا فنيا أسبوعيا بمشاركة الفرق الموسيقية للموهوبين الشباب ومعرض الحرف التراثية والمشغولات والأعمال اليدوية والمنتجات الزراعية والصناعية لطلاب المدارس.

فيما قال العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة ديروط، إنه جار تجهيز وتطوير 4 حدائق عامة، على أن يجري افتتاحها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى رفع مئات الأطنان من المخلفات والقمامة من هذه المناطق، إضافة إلى إزالة لإشغالات التي كانت تحيطها من كل جانب.

وقال حسين كشك رئيس مركز أبوتيج، إنه جار إنشاء حديقة عامة للمواطنين بمدخل المدينة؛ لتكون متنفسا للأسر لقضاء يوم كامل ووجهة حضارية جديدة تحل محل تلال القمامة المتراكمة، موضحا أن الحديقة تخدم كل المواطنين وتعد خطوة لتحقيق واقع أفضل لأهالي المركز.