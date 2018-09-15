قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الحالة الجوية ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي، لكن مع دخول فصل الخريف نشهد تقلبات جوية بين نشاط رياح وإثارة للأتربة وسقوط الأمطار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن هيئة الأرصاد تصدر نشرات جوية يومية لمتابعة الأحداث وتطورات تقلبات الجو، موضحا أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع أن نسب الرطوبة مرتفعة ولكن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يسحب كميات كبيرة من الرطوبة، وهو ما يشعرنا بانخفاض نسب الرطوبة، لافتا إلى وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر.

وأكمل شاهين: تهب رياح هادئة على أغلب الأنحاء، ونشاط الرياح ينحصر فقط على خليج السويس والبحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار، ما يحذر حركة الصيد والملاحة الجوية في العمق، موضحا أن الهيئة على تواصل يومي مع أجهزة الدولة والمحافظين والوزارات المعنية.