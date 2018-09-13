تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم الشتوي والتعرف على خطط الهيئة لتوفير المعلومات والتنبؤات لمواجهة الأحوال الجوية السيئة هذا العام، وكان في استقباله الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة.

وخلال الزيارة استمع وزير الطيران لشرح تفصيلي عن النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول وطرق مواجهتها.

واطلع الوزير، على خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث الأجهزة والمعدات لكي تواكب الركب العالمي.

كما تفقد الوزير معامل الهيئة الخاصة بتحليل البيانات والتى تتعلق بالطقس اليومى وتحليلها لإصدار النشرة الجوية اليومية، بالاضافة إلى الخدمات الجوية المتعلقة بحركة الطيران داخل وخارج مصر، وتفقد الفريق يونس محطة الرصد المركزية المتصله بمحطات الرصد الجوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تعمل على رصد التنبؤات الجوية وبخاصة قياس كل من درجات الحرارة والضغط الجوي والرطوبة، وكذا سرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى كميات الأمطار.

وأكد وزير الطيران، بضرورة التنسيق الجيد بين غرف العمليات المركزية بالوزارة وجميع أجهزة الدولة المعنية على مستوي المحافظات وكذا قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة السيول لتجنب حدوث أى أزمات خلال الموسم الشتوى لهذا العام، وذلك وفقاً لتوجهات الدولة بالمحافظة على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت.

كما وجه بعرض خطة الهيئة للتطوير بدءا من الفرد مروراً بالأجهزة والمعدات بالإضافة إلى المطالب الإدارية والهيكلية التي من شأنها تؤدى إلى التطور المستقبلي للهيئة.وفى نهاية الزيارة وجه وزير الطيران التحية لجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة على أدائهم الراقي خلال الفترة السابقة، وبعث الوزير برسالة تؤكد بأن قطاع الطيران سيكون قطاع واعد على مستوى الدولة وهو الهدف الاستراتيجي له والذي يسعى لتنفيذه بخطط عاجلة ستظهر قريباً، كما حث جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد الفترة القادمة لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو لبلدنا مصر ولجميع العاملين بقطاع الطيران.

من جانبه، قدم الدكتورعبدالعال خطة الهيئة للاستعداد للموسم الشتوي هذا العام والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة استحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.