وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، منذ قليل، إلى جامعة السويس؛ لترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري داخل جامعة بحضور افتتاح أسبوع شباب المدن.

وكان في استقبال الوزير الدكتور سيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس الجامعة ونوابه وعدد من رؤساء الجامعات، حيث تفقد عددا من المباني والإنشاءات الجديدة، مشيدا بسرعة وإنجاز العمل داخل الجامعة في فترة قصيرة.

وعقد الوزير، حسب بيان جامعة السويس، في قاعة المؤتمرات بجامعة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي حث رؤساء الجامعات على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستمع وزير التعليم العالي لشرح كامل من رئيس جامعة السويس بشأن الكليات الجديدة بالجامعة التي ستعمل لأول مرة خلال العام الدرسي الجديد.