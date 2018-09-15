نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، وقدمت فرقة المنيا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد دسوقي عرضا فنيا على هامش فعاليات مؤتمر النقابات العامة للأطباء "النقابات الفرعية بالمنيا".

تضمن المؤتمر العديد من الأغاني وهي "يامسافر وحدك، بتسأل ليه عليا، ألف ليلة وليلة، حب إية، زى العسل، في يوم وليل، للصبر حدود، إوعى تكون بتحب، حاول تفتكرني، شجر اللمون."

كما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة فنية بقسم الفنون التشكيلية لأطفال المركز المصري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة "المصابين بمتلازمة داون"، لعمل "ماسكات" بورق الكانسون ورسم أشكال مختلفة لتلوينها بألوان الفللوماستر والخشب" مع فنانات القسم.

وفي بيت ثقافة جاهين عقد الفرع محاضرة بعنوان "الآثار المصرية وشغف العالم بها" تناولت تعريف الأثر، وأهمية الآثار للعالم اقتصاديا وثقافيا ومكانة مصر الحضارية، التى يوجد بها ثلث آثار العالم بأجمعه، فمصر غنية بآثارها وحضارتها، وموقعها الجغرافي الذي جعلها ملتقى للعديد من الثقافات والحضارات في العالم القديم.