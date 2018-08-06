نظم بيت ثقافة سمالوط بالمنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورشة تدريبية لتعليم صناعة الخزف باستخدام الطين الأسواني وتلوينه، نفذتها مهيتاب نبيل، ديانا منير، وإسراء فخري.

قالت المدربة مهيتاب نبيل، إن المنتجات الفخارية تعد متينة ورخيصة ومتاحة بأحجام كثيرة، ويتميز المنتج الفخاري عن باقي الأواني بالقليل من الطلاء والإبداع، ويحوّل الطلاء الإناء الممل إلى إناء جذاب.

وأوضحت كيفية طلاء الأواني الفخارية بطريقة مبسطة بداية من تجهيز الإناء المراد طلائة وتنظيفه بالماء الدافئ، وتمليس سطح الإناء بورق الصنفرة لإزالة الأتربة، ومسحة بقطعة قماش قطني مبلل حتى يجف، لتزال بقايا الأتربة والأوساخ لتبدأ بعد ذلك مرحلة التلوين.

وشارك بالورشة عدد كبير من رواد بيت الثقافة المهتمين بفن النحت والزخرفة، ويعد هذا النشاط ضمن البرنامج الصيفي الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة طوال فصل الصيف، بجميع المواقع الثقافية.