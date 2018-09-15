بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قبل قليل، جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان في مصر وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وتضمنت الاتهامات، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالانضمام إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.