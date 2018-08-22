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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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"الأورمان" تذبح 30 رأس ماشية أضاحي لتوزيعها في المنيا

"الأورمان" تذبح 30 رأس ماشية أضاحي لتوزيعها في المنيا

رئيس مدينة المحلة: إحالة 9 أطباء من العاملين بمستشفيات الصدر للتحقيق

رئيس مدينة المحلة: إحالة 9 أطباء من العاملين بمستشفيات الصدر للتحقيق

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%75 نسبة الإشغال السياحي بجنوب سيناء خلال عيد الأضحى

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