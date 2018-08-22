بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل مسجلين خطر، والقبض على 2 آخرين، وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت بالتنسيق مع مديريتي أمن قنا وسوهاج في تحرير سائق مختطف على يد تشكيل عصابي، وأسفرت واقعة تحرير السائق عن مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، وألقي القبض على 2 آخرين من أفراد العصابة، تحرر محضرا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام مجهولين باختطاف سائق مُقيم بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة بسيارته أجرة ماركة فيرنا، عقب استقلالهما السيارة معه من ميدان رمسيس بزعم توصيلهما إلى مدينة بدر، وانقطع الاتصال به لفترة ثم اتصل مجهول بشقيقه من هاتف المُختطف وطلب مبلغ (500 ألف جنيه) كفدية لإطلاق سراحه وإعادة السيارة.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإداراتي البحث الجنائي بمديريتي أمن قنا وسوهاج أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة "محمد.ص.م" (سائق ـ سن 32 ـ سبق اتهامه في 3 قضايا سلاح ـ مشاجرة ـ قتل عمد محكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد"، "محمد.خ.و" (عامل)، "حمادة.أ.م" (عامل)، "أحمد. ع. ب" جميعهم مقيمين بالحجيرات بقنا وتواجد المجني عليه بسيارته بمنطقة الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا، ثم منطقة دار السلام بسوهاج ويستقلها المتهم الأول والثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ورصد السيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ولدي ضبطها بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بحذر حفاظاً على حياة المجني عليه ولقيا مصرعهما وعُثر بحوزة الأول على فرد روسي وبداخله ظرف فارغ وطلقتين من ذات العيار، والثاني على بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، وتم تحرير المُختطف وتبين أنه في حالة إعياء، وعُثر بداخل السيارة على 2.5 قرص مخدر، وقرر المجني عليه بأن المتهمين استخدموا تلك الأقراص في تخديره.

بالتنسيق مع مديرية أمن قنا أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين الثالث والرابع حيث اقتصر دور الثالث في مساومة أهلية المجني عليه، والرابع في احتجازه بمسكنه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.