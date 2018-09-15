استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهود الإثبات في محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال أمير فيصل الضابط بالأمن الوطني، في شهادته، أن الحركي "نور" تواصل مع قيادات تنظيم "داعش"، وكوّن تنظيمًا تابعًا لهم مكونًا من خلايا عنقودية داخل البلاد في الإسكندرية ودمياط وأسوان للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف الضابط، أن عدد من كانوا في إحدى هذه الخلايا بلغ نحو 34 عضوًا من الإسكندرية وأسوان ودمياط، مؤكدًا أنهم لم يتمكنوا من شن عمليات إرهابية لضبطهم قبل تنفيذ تلك العمليات.

وتابع الشاهد، أن الحركي "نور" والحركي "سليمان" أقاما معسكرًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنه تم ضبط "كمية من المتفجرات - 2 حزام ناسف - فلاشة" مع أحد المتهمين بداخلها طرق تصنيع المتفجرات.