قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشركة المصرية الدولية الهندسية، المسئولة عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم في محافظة الشرقية تجري أعمال الصيانة لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى منذ التعاقد معها قبل 6 أشهر، وأنه لأول مرة تحدث مشاكل بعد إجراء الصيانة مباشرة.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له، منذ قليل، أن الوحدة خضعت للصيانة أمس، وأنه أول جلسة عقب الصيانة حدث خلالها المشكلة، ليتم وفاة 3 مواطنين، وإصابة 11 شخصا، تم تحويل 7 منهم لمستشفى الجامعي، و4 لمستشفى الأحرار في الزقازيق بناءً على تعليمات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال إن الوزيرة تتقدم بالتعازي لأسر المتوفين في الواقعة، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.