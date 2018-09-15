كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، التي أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

ووجه "مدبولي" بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى، وكشف الملابسات، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه "لن يتم التسامح في هذا الملف، وسنعلن نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات".