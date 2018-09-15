قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة حققت نجاحات كبيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد، بعد الانتهاء من تجهيز 20 ألف و500 فصل من يونيو 2017 حتى الآن، بما يوازي 2300 مدرسة ما بين فصول جدية دخلت الخدمة، وأخرى تمت هيكلتها وإعادة تنظيمها مرة أخرى.

وأضاف "خيري" في تصريحات لـ"الوطن"، أن مهندسي الهيئة بذلوا جهدا كبيرا في إعادة ترتيب الفصول وتعديلها، لتواكب الشكل الجديد للتعليم في الـ27 محافظة.

وتابع خيري، "وصلتنا شكاوى بأن بعض المدارس غير جاهزة، وتم عرض الأمر على "شوقي"، ووافق على إدراجها في خطة تطوير هيئة الأبنية التعليمية".