قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكتب الدراسية متوافرة في المدارس بشكل كامل وسوف يحصل عليها الطلاب مع أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأضاف خيري في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه جرى طباعة الكتب الدراسية بالكامل وتوزيعها على المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، كما جرى زيادة شبكات التوزيع بين الـ27 مديرية تعليمية، للقضاء على مشكلات تأخير وصولها، الذي كان يحدث كل عام، ومن ثم عدم حصول الطلاب على الكتب في الأيام الأولى لبدء العام الدراسي.

وأكد خيري، على أن تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت صريحة وواضحة بضرورة زيادة شبكات التوزيع بين المديريات وبعضها البعض، وهو ما حدث بالفعل، الأمر الذي ساهم في توافر الكتب في المدارس دون أي مشكلات.