وزير الاثار وامين الأعلى للاثار خلال الجولة

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن منطقة صان الحجر تشهد لأول مرة ترميم مسلة ارتفاعها 12 مترا وصيانتها وتركيبها، كما شهدت ترميم العديد من التماثيل والمعابد والأعمدة الموجوده بالمنطقة.

وأضاف "وزيري" أن منطقة صان الحجر لم تكمن أهميتها في كونها طيبة الشمال فقط، كما وصفها الدكتور خالد العناني وزير الآثار ولكنها تضاهي في أهميتها محافظة الأقصر، حيث إنها من أهم مناطق الدلتا الأثرية، لما يتوافر بها من آثار في غاية الأهمية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الآثار الدكتور خالد العناني ورئيس المجلس الأعلى للآثار بمنطقة صان الحجر بالشرقية، بحضور عدد من سفراء الدول وأعضاء مجلس النواب وعدد من الزائرين.