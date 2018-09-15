نظمت مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى في الغربية، قافلة طبية للكشف الطبي على قرى الشين، إحدى قرى مركز قطور.

وقالت أسماء عبد الدايم منسق المبادرة في الغربية، إن الحملة نجحت في الكشف على نحو 1200 شخص وصرف أدوية مجانية لهم، والتجهيز لإجراء عمليات مجانية لمن يحتاج لعمليات، مشيرة إلى أن تلك القافلة رقم 13 التي تنظمها المبادرة بالتنسيق مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية".

وأضافت أن المبادرة تقوم بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الأهالي في القرى والنجوع، وتقديم العلاج الدوائي المطلوب، وعمل النظارات الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان، وأن الإقبال كبير جدا، وسيتم إجراء العمليات للحالات المستحقة بعد دراسة الحالات من خلال الأبحاث الميدانية.