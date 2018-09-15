أتمت مصر للطيران موسم الحج بنجاح ، و نقلت ٧٢ ألف حاج علي متن ٣٣٧ رحلة جوية بنسبة انتظام بلغت اكثر من ٨٥٪؜، اختتمت مصر للطيران أمس الجمعة موسم الحج عام ١٤٣٩هـ / ٢٠١٨م، بوصول آخر رحلات جسرها الجوي القادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن معلنة بذلك نجاح الشركة الوطنية في إنجاز الموسم علي أكمل وجه في سهولة ويسر، يأتي ذلك في اطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية لضمان سرعة إنجاز الموسم في المواعيد المقرره له، والحرص على تفادي حدوث أية مشكلات تعوق انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج.

هذا وأعلن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: " بتوفيق من الله عز وجل والالتزام بالخطة الموضوعة لهذا الموسم وفقاً لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وبجهود جميع العاملين بالشركة أتمت مصر للطيران موسم الحج لهذا العام رسمياً بنقل نحو ٧٢ ألف حاج في مرحلة العودة على متن ٣٣٧ رحلة جوية في الفترة من ٢٦ أغسطس وحتى امس بزيادة ٨ آلاف حاج عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة ٦٤ ألف حاجاً في الفترة من ٢٧ يوليو وحتي ١٥ أغسطس الماضي."

كما أعرب عادل عن تقديره وشكره للعاملين بالشركة وخاصة القائمين بالعمل على موسم الحج في مرحلتي الذهاب والعودة، لما تميز به الموسم من انتظام في مواعيد رحلات الجسر الجوي وكذلك كفاءة مجموعات العمل المشكلة من جميع قطاعات الشركة من بينها التخطيط والمبيعات والحجز والخدمات الأرضية والأمن والمحطة والخدمات الجوية والصيانة والعمليات الجوية والعلاقات العامة وغيرها - الذين عملوا على مدار الـ ٢٤ ساعة للإشراف على الموسم وخدمة الحجاج وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، وإنهاء إجراءات سفرهم وعودتهم دون أية تخلفات أو تكدسات في صالات السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى.

كما أشاد عادل بدور بعثة مصرللطيران في مطاري جدة والمدينة المنورة ودورها المتميز في تيسير استقبال ضيوف الرحمن في مرحلة السفر والوصول.

وفي السياق ذاته، أكد الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على نجاح الشركة في إتمام موسم الحج محققة نسب امتلاء وانتظام تشغيل بلغت اكثر من ٨٥ ٪؜ على معظم رحلات الجسر الجوي المخصص لموسم الحج.

هذا وأوضح عزت أن مصر للطيران قد نقلت ٧٢ ألف راكباً بواقع ٥٧٥٥٠ حاجاً من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي والسياحة والأفراد، و٦١٠٩ حاجاً من حجاج الترانزيت، هذا فضلاً عن إجمالي ٨٣٤١ حاجاً نقلتهم الشركة من خلال جسر جوي من الرحلات الخاصة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي. حيث تم تشغيل ١٢ رحلة جوية في كل من مرحلتي الذهاب والعودة لسفر ووصول ٣٣٢١ حاجاً من حجاج دولة فلسطين، بينما تم تسيير جسر جوي لنقل ٥٠٢٠ حاج من حجاج باماكو بجمهورية مالي على متن ٢٠ رحلة جوية في إطار الدور الريادي التي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن سواء من الدول الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط.

هذا وتتقدم مصر للطيران بالشكر لعملائها علي ثقتهم الغالية في الشركة الوطنية وتعاونهم في نجاح الموسم ولجميع الوزارات والهيئات والجهات العاملة في موسم الحج في مطار القاهرة والمطارات المصرية والسعودية كما تشكر سلطتي الطيران المدني المصري والسعودي والسفارة السعودية بمصر وقنصلياتها علي تعاونهم مع مصر للطيران في انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج هذا العام.