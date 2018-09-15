أصدرت شبكة تليفزيون "النهار"، بيانًا صحفيًا، للتعليق على تعاقد الإعلامية ريهام سعيد، مع مجموعة "إعلام المصريين"، بشأن تقديم برنامج جديد، عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت "النهار"، في بيانها، إلى تواصل "إعلام المصريين" قبل فترة، مع الإعلامي شريف مدكور، مُقدم برنامج "شارع شريف"، بشأن التعاقد معه، لكنه أبدى التزامه بتعاقده مع شبكة تليفزيون النهار، والذي يمتد لثلاثة أعوام مقبلة.

وأشادت القناة في بيانها بموقف الطرفين، قائلة: "نحن نحترم هذا التصرف الأخلاقي من الإعلامي الكبير وكذلك الصادر من شركة إعلام المصريين حيث احترمت رغبة والتزام الإعلامي والتعاقد"، لافتة إلى أن "مدكور" قد اتفق مع الأخيرة، بانتقاله إليها، فور انتهاء مدة تعاقده مع "النهار".

وقالت "النهار" في بيانها: "طلبت (إعلام المصريين) من شريف مدكور توقيع عقد لاحق علي عقده مع شبكة تليفزيون النهار ونص العقد علي أن يسري العقد مع المجموعة بعد إنتهاء تعاقد شبكة تليفزيون النهار أو أن تقوم الأخيرة بإنهاء التعاقد مع (مدكور) وكان ذلك بعلمهم وموافقتهم".

وتابعت القناة: "تؤكد شبكة تليفزيون النهار احترامها للإعلامي شريف مدكور والتزامها بالتعاقد وبنود العقد واستمرار التعاقد معه دون إنهاء أو فسخ حيث إنه من أهم أعمدة الشبكة.. ونأمل ونثق في احترام إعلام المصريين للتعاقد حيث أن هذا مثال للمنافسة الشريفة العادلة دون إخلال بالقانون".