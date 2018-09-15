أعلنت محافظة شمال سيناء، عن توفير سكن بديل بمشروع الإسكان الإجتماعي لكل أسرة تضررت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية الخارجة على القانون.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن تلك الخطوة تأتي ضمن إطار توفير السكن البديل لأبناء المحافظة المتضررين من المواجهات بين قوات إنفاذ القانون من رجال القوات المسلحة والشرطة والعناصر الخارجة عن القانون والعناصر الإرهابية والتكفيرية.

وطالبت المحافظة، كل أسرة تضررت، على أن يتقدم المواطن المضار بطلب متضمن صورة الرقم القومي وشهادة الميلاد لأبناءه ومستند يدل على الإقامة.

وأوضحت المحافظة، أنها تستقبل الأوراق من الأسر المتضررة لمدة 15 يوما عمل، بداية من غدا الأحد 16 سبتمبر الجاري، حتى 4 أكتوبر المقبل، بمقر نقابة المعلمين بالعريش ومجلس مدينة بئر العبد والمقيمين خارج نطاق المحافظة تقدم الطلبات لنقطة الاتصال بكل تجمع.

وأشارت إلى أن شروط التقدم هى: أن يكون المتقدم من المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح وجنوب وغرب العريش وتركوا منازلهم، وتقدم الطلبات من أسر الشهداء والمصابين، ولم يسبق لهم صرف أي تعويضات من المنطقة العازلة، وأن يكون من غير العاملين بالجهات الحكومية.