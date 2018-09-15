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أحدث الأخبار

اتفاقية تعاون بين جامعتى "عين شمس" و "الخرطوم السودانية"

اتفاقية تعاون بين جامعتى "عين شمس" و "الخرطوم السودانية"

تخصيص مليون و200 ألف جنيه لاستكمال نقطة إطفاء بالفرافرة

تخصيص مليون و200 ألف جنيه لاستكمال نقطة إطفاء بالفرافرة

مرضى الغسيل الكلوي بين الإنجازات والإخفاقات.. وبرلماني: بعضهم ضحايا

مرضى الغسيل الكلوي بين الإنجازات والإخفاقات.. وبرلماني: بعضهم ضحايا

استخراج تصاريح الدفن لجثث 4 عمال صرف صحي توفوا أثناء عملهم بسفاجا

استخراج تصاريح الدفن لجثث 4 عمال صرف صحي توفوا أثناء عملهم بسفاجا

مصرع شخص وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفرافرة

مصرع شخص وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفرافرة

«نحمل الخراب لمصر».. الإخوان وعدوا فأوفوا

«نحمل الخراب لمصر».. الإخوان وعدوا فأوفوا

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توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

علاء مبارك عن قرار حبسه وشقيقه: "ستظهر الحقيقة.. ربنا موجود"

علاء مبارك عن قرار حبسه وشقيقه: "ستظهر الحقيقة.. ربنا موجود"

بينهم عما "ريان ومحمد".. تجديد حبس 30 شخصا في "تظاهر ميت سلسيل"

بينهم عما "ريان ومحمد".. تجديد حبس 30 شخصا في "تظاهر ميت سلسيل"

الحبس من سنة إلى 10 سنوات.. عقوبة المتسبب في وفاة ضحايا "ديرب نجم"

الحبس من سنة إلى 10 سنوات.. عقوبة المتسبب في وفاة ضحايا "ديرب نجم"

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: اخدموا المواطنين بما يلبي طموحاتهم

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: اخدموا المواطنين بما يلبي طموحاتهم

عاجل| النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في "كارثة الغسيل الكلوي بديرب نجم"

عاجل| النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في "كارثة الغسيل الكلوي بديرب نجم"

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