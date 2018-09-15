جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس المحافظين اليوم، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لما جاء من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أدائهم اليمين الدستورية، والتى تضمنت أهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من سلع وخدمات والعمل على تحسين مستوى تلك الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، ومدى توافرها بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، هذا بالاضافة إلى استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، وأهمية اشراكهم فى القرارات التى يتم اتخاذها فى عدد من الموضوعات المهمة داخل المحافظات، هذا إلى جانب العمل على تطوير المحافظات وتحسين مستوى مواردها من خلال استغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.

رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأول بهم: إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والإلتزام

كما تضمنت تكليفات رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة الميدانية لمختلف الاوضاع فى المحافظات بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات والازمات ومنع حدوثها أو تفاقمها حال حدوثها، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لتلك المشكلات والازمات، وشملت التكليفات اهمية إحياء منظومة القيم المصرية، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والاندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وأوضح رئيس الوزراء أن التكليفات تضمنت أهمية العمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، مع إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والإلتزام، والعمل على مكافحة الفساد بجميع صوره للحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الاجراءات الفورية للتحقيق فى أي حالات فساد طبقا للقانون، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة إزالة أي تعديات على نهر النيل ومراقبة جميع الاعمال التى تؤدى إلى تلوثه، والعمل على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجرى النهر نظيفاً ونقياً.