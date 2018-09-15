سلّم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحافظين كتيبات توضح الموقف التنفيذ لكل المشروعات في كل محافظة على حدة، حتى 30 يونيو 2018، وأهم المشروعات المنفذة، فضلا عن المشروعات المتعثر تنفيذها وترتيب أولوياتها وفقا لاحتياجات كل محافظة.

وقال رئيس الوزراء، إن أمانة متابعة المشروعات في المجلس أعدت هذه الكتيبات، في إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المختلفة في كل المجالات، من خلال المتابعة الدورية والتنسيق بين المسؤولين والجهات المعنية، للتأكد من تقدم سير العمل في مختلف المشروعات، والانتهاء من تنفيذها وفقا للمواعيد المتفق عليها بما يضمن توفير المزيد من الدعم لخطط الدولة وجهودها المتنوعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030"، والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف مدبولي، إن الكتيبات ستعطي صورًا تفصيلية لكل محافظ عن كل المشروعات التي نفذت في محافظته، وكذا الجاري تنفيذها.