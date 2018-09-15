علاء مبارك عن قرار حبسه وشقيقه: "ستظهر الحقيقة.. ربنا موجود"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار حبسه هو وشقيقه جمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة".

وغرد علاء، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله وبأذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود.. شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني في أثناء حضورهما قضية "التلاعب بالبورصة".

وقررت المحكمة، إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.