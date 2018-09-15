تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد المشناوي المحامي العام الأول، تحقيقاتها في مقتل عاطل في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة أعلى الطريق الدائري بالوراق.

ويحقق المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، مع ضابط من قوات الأمن المركزي بالجيزة برتبة نقيب لبيان ملابسات الواقعة.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأنه في أثناء مرور دورية شرطية لملاحظة الحالة الامنية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق؛ اشتبهت القوات في أحد الاشخاص وفي أثناء محاولتها استيقافه لفحص أوراق هويته فر الشاب هاربًا وأطلق أعيرة نارية صوب القوات من سلاح ناري "فرد خرطوش"؛ ما دفع ضابط "مجموعات قتالية" من قوات الأمن المركزي بالجيزة لمبادلة المتهم إطلاق النيران.

وأوضحت التحقيقات، أن طلقة نارية من طبنجة الضابط أصابت المتهم، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه، وتم تحريز السلاح بحوزة المتهم، وتحفظت النيابة العامة على السلاح الميري للضابط، وأمرت بإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه ومضاهاته بالمقذوف بجسد المجني عليه، وطلبت أفراد القوة الأمنية لسماع أقوالها حول ملابسات الحادث، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

وأشارت التحريات والتحقيقات، إلى أن المتهم المجني عليه سبق اتهامه في قضايا مخدرات، مبينة أنه حاول الهرب من القوة الأمنية لحمله سلاحًا ناريًا وأطلق الرصاص صوبهم.