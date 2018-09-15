نظمت شركة صرف صحي القاهرة، ندوات تثقيفية لعدد من أساقفة وكهنة الكنائس، وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، أنه جرى التنسيق مع الكنيسة لتنفيذ عدة دورات تثقيفية للكهنة والأساقفة بالكنائس، ووضع برنامج زمني لهذه الدورات، وذلك في إطار الحملة القومية التي تم إطلاقها الفترة الماضية تحت عنوان "كل نقطة بتفرق".

وأضاف المهندس عادل حسن، فى بيان له اليوم، أن فريق التوعية بالشركة قام بالتنسيق مع الكنيسة وذلك لوضع برنامج زمنى لهذه الدورات، لافتا إلى أنه تم اختيار الكهنة والأساقفة نظرا للمصداقية التى يتمتعون بها، وقدرتهم على إقناع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة.

وأوضح رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تجعل رجال الدين سفراء لها في توعية واقناع المواطنين بأهمية ترشد استهلاك المياه.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات وندوات تثقيفية لعدد 80 كاهن وأسقف في كنائس الأنبا برسوم بالمعصرة وكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة، مشيرا إلى أن المحاضرين في الندوات من فريق من المهندسين والكيميائين وأخصائي خدمة العملاء بشركة صرف صحي القاهرة.