قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حادث وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 مواطناً آخرين، خلال إجرائهم جلسات الغسيل الكلوي، لن تمر مرور الكرام، ولكن من المقرر توقيع أقصى عقوبة على كل المتسببين في الحادث الأليم.

وأكدت "زايد"، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة، منذ قليل، إنه لا تهاون في حياة المرضى.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان، خالص تعازيها لأسر المتوفيين، كما وجهت بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين، متمنية شفائهم العاجل، مشيرة إلى أنها وجهت الإسعاف بنقل مرضى الغسيل الكلوي من ديرب نجم إلى أقرب مستشفى أو مركز للغسيل الكلوي لمحل سكنهم، حرصا على تلقيهم الخدمة الطبية.

وأحالت الوزيرة، اليوم، مدير ورئيس قسم الكلى بمستشفى ديرب نجم للنيابة العامة للتحقيق، وذلك على خلفية وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين أثناء اجرائهم جلسات الغسيل الكلوي، جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى ديرب نجم، يرافقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.