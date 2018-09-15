سيطر حادث وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخرين، خلال خضوعهم لعملية الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على حديث الشارع المصري، اليوم السبت، وأعلن عدد من منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الحقل الحقوقي انزعاجها مما وصفوه بالإهمال الجسيم وعدم الاكتراث بحياة المرضى، داعين سلطات التحقيق للإسراع في كشف الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة المتسببين في الحادث.

"مصر السلام": إهمال جسيم.. و"المتحدة": يُفقد المواطنين ثقتهم في المستشفيات الحكومية

وأعربت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ حول واقعة وفاة 3 مواطنين عقب إجرائهم جلسة غسيل كلوي بالمستشفى، وأدانت المؤسسة ما وصفته بـ"الإهمال الجسيم"، وغير المسبوق والذي يكشف عن واقع الرعاية الصحية المتدني في العديد من المستشفيات.

وفي الوقت الذي رحبت فيه المؤسسة في بيان، اليوم، بسرعة رد فعل الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الواقعة وانتقال وزيرة الصحة وإعلانها عن فتح تحقيق عاجل؛ إلا أن المؤسسة شددت على ضرورة أن يكون التحقيق بشكل عاجل وشفاف، للوقوف على أسباب الواقعة، وإحالة المتسببين فيها أيا كانت مواقعهم أو صفاتهم الوظيفية لمحاكمة عاجلة.

وأعلنت المؤسسة إيفاد بعثة تقصي حقائق للوقوف على أسباب الواقعة، ومتابعة سير التحقيق، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني المجاني لأسر المتوفين والمصابين.

من جانبه، أكد أحمد فوقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إدانة الحادثة لما تمثله من إهمال جسيم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ما أدى لتلك النتائج الكارثية، مشددًا على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشكل عاجل.

في السياق ذاته، أدانت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الحادثة، وقال محمد عبدالنعيم، رئيس مجلس أمناء المنظمة، إن وفاة المرضى أثناء تلقيهم للعلاج أمر كارثي، ويُفقد المواطنين ثقتهم في المستشفيات الحكومية.

وأكد "عبدالنعيم" ضرورة التحقيق العاجل في الواقعة، والتعامل بشفافية مع الرأي العام، وعرض جميع الحقائق؛ حتى لا يظن المواطن أن كل المستشفيات تعيش نفس الحالة من التردي، الأمر الذي من شأنه التسبب في حالة من الانفلات والبلبلة في الشارع.

ودعا رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة، لسرعة التأكد من سلامة وحدات الغسيل الكلوي بباقي مستشفيات الجمهورية، وإصلاح وصيانة الأجهزة المشكوك في صلاحيتها، بما يضمن حماية أرواح الناس، وعدم تكرار مثل هذا الحادث.

وأمرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم في الشرقية، وتفقدت وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية مصابي حادث مستشفى ديرب نجم بمستشفى جامعة الزقازيق، كما أمرت باستدعاء قيادات المستشفى للتحقيق بالواقعة.