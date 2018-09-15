قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوي بعد المعالجة والتي يتلقاها المريض مباشرة، وذلك من مستشفى ديرب نجم التي شهدت حادث وفاة وإصابة عددًا من المواطنين بعد إجراء الغسيل الكلوي، اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة، في بيان صحفي، قبل قليل، أنه جرى أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق، لافتة إلى أن هذين المحطتين هما المغذيان لمدينة ديرب والمستشفى، كما جرى أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وأخرى من "معصرة زمزم" المتواجدة بجوار المستشفى، وعينة من المركز الطبي، وإرسالهم للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه جرى استدعاء أخصائي كلى صناعي ومراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، كما جرى مراجعة تذاكر المرضى والمسؤول عن الغسيل أثناء الوفاة.

وتابعت وزيرة الصحة أنه جرى المرور على الرعاية المركزة لمعرفة تشخيص الحالات الموجودة بها للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وإجراء تقصي للحالات لاكتشاف أي أمراض مصاحبة للفشل الكلوي وخصوصًا أمراض القلب والدورة الدموية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات هذا الحادث مشكلة من 2 من أساتذة جامعة الزقازيق، و2 من الاستشاريين بمستشفى الأحرار، برئاسة أستاذ سموم من جامعة السويس.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.