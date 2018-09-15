لقى عاطل مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة في منطقة الوراق بالجيزة، اليوم.

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم، إنه أثناء مرور قول أمني تابع لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالطريق الدائري دائرة قسم شرطة الوراق لملاحظة الحالة الأمنية جرى الاشتباه في أحد الأشخاص بالمنطقة المؤدية إلى عزبة الخلايفة بوراق العرب دائرة القسم.

واضاف البيان أنه لدى مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من فرد خرطوش كان بحوزته، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالصدر، وجرى نقله للمستشفى وتوفى أثناء إسعافه، وأمكن ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش وبداخله فارغ لطلقة خرطوش.

وتبين أنه "سالم. س. س"، عاطل، مُقيم بعرب الخلايفة وراق العرب دائرة القسم سبق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات، سلاح أبيض، ضرب"، آخرهم قضية سلاح أبيض والمحكوم عليه فيها بالحبس شهر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.