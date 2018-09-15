نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وفاة أي حالات إضافية من المصابين في حادث مستشفى ديرب نجم المركزي.

وقال "مجاهد"، في تصريحات صحفية له قبل قليل، إن الحادث أسفر عن 3 وفيات، و13 مصابًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أي مستجدات عن الحادث بشكل رسمي فور حدوثها.

ولفت المتحدث باسم "الصحة"، إلى أن حالة المصابين مستقرة، مضيفًا أنهم يتلقون العلاج اللازم لهم، مبينًا أن هناك مصابين موضوعين على جهاز التنفس الصناعي فقط.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.