تقدم محافظ الشرقية الدكتور محمود الغراب بالعزاء لأهالي المتوفين والمصابين في حادث مستشفى ديرب نجم وكل شعب مصر، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات ومجموعة كبيرة من المتخصصين لحصر أعداد مرضى الغسيل الكلوي لتوزيعهم على المستشفيات، مشددً على أنه من المهم ألا يتأخر أحد على الجلسة الخاصة به.

وأضاف "الغراب"، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" أنه لا تهاون مع صحة وحياة المواطن، مبينًا أنه لن يتم التنازل عن معاقبة المقصرين بأقصى عقوبة حفاظا على صحة المرضى لأنها غير قابلة لأي تهاون.

وتابع المحافظ، أن وزيرة الصحة أصدرت تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ومراجعة كل وحدات الغسيل الكلوي وكل المحطات الخاصة بها، مؤكدًا أنه سيتم عرض النتائج على وزيرة الصحة.