تقدم بعض البنوك في مصر قروض لعملائها لشراء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية تحت اسم تمويل "السلع المعمرة".

ويحتاج البنك من العميل بعض الأوراق للموافقة على تمويله بالقرض، ويطلب البنك عرض أسعار للأجهزة التي يريد العميل شراءها، مختومة من المعرض أو الشركة المقدمة للعرض.

ويُحدد قرض السلع المعمرة في 5 بنوك وفترة السداد ومعدل الفائدة ونسبة الرسوم الإدارية والحد الأدنى المطلوب لراتب الموظف على النحو التالي:

1- بنك مصر:

- يتراوح قيمة القرض بين 3 آلاف جنيه حتى 150 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر حتى 8 سنوات كحد أقصى .

- معدل الفائدة يتراوح بين 18% لموظفي الحكومة و18.5% لموظفي القطاع الخاص.

- نسبة المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

- سن العميل لا يتجاوز 65 عامًا عند سداد آخر قسط.

- الحد الأنى للدخل الشهري 400 جنيه .

2- بنك القاهرة:

- يتراوح قيمة القرض بين 3 آلاف جنيه كحد أدنى حتى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى حتى 7 سنوات كحد أقصى.

- معدل الفائدة يتراوح بين 18.5% لموظفي الحكومة و19% لموظفي القطاع الخاص.

- نسبة المصاريف الإدارية 1% من إجمالي القرض.

- لا يتجاوز سن المقترض عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط ولا يقل عن 21 عامًا.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 300 جنيه.

3- بنك SAIB:

- تتراوح قيمة القرض بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى حتى 75 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى حتى 5 سنوات كحد أقصى.

- معدل الفائدة 21.5% متناقصة.

- المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

- سن العميل يتراوح بين 21 عامًا حتى 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

- الدخل الشهري لا يقل عن 800 جنيه كحد أدنى.

4- EG بنك:

- يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى حتى 120 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر حتى 5 سنوات كحد أقصى.

- معدل الفائدة يبلغ 29% متناقصة.

- المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

- سن المقترض يتراوح بين 21 عامًا حتى 65 عامًا عند سداد آخر قسط.

- الدخل الشهري لا يقل عن 2500 جنيه في حال تحويل الراتب ويرتفع إلى 3 آلاف جنيه كحد أدنى في حال عدم تحويل الراتب.

5- بنك ناصر الاجتماعي:

- الحد الأقصى للقرض يبلغ 50 ألف جنيه.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر حتى 5 سنوات كحد أقصى.

- معدل الفائدة يتم احتسابه بالنظام الإسلامي على صورة مصاريف إدارية.

- سن المقترض لا يتجاوز 60 عامًا عند سداد آخر قسط .

- الدخل الشهري يتم تحديد حسب قيمة القسط وحجم القرض.