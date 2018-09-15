قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، إنها ستطرح مبادرة لإجراء مسابقة قومية لأفضل فيلم وثائقي للأطفال، في إطار خطة بناء الإنسان.

وأضافت عازر، في بيان اليوم، أنه من الممكن الإعلان عن مسابقة لطلبة المدارس لعمل أفلام وثائقية عن الأماكن الأثرية، بالتنسيق مع الوزارت المعنية ومنها الآثار والسياحة والثقافة والتربية والتعليم، وطرح المسابقة بعدة لغات، مؤكدة أهمية هذه المبادرة كنوع من التعليم التكويني، البعيد عن الحفظ والتلقين، والذي يعزز انتماء الأطفال لوطنهم وافتخارهم بتاريخهم كما يساعد على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وأشارت إلى إمكانية بعض الشركات الكبرى في تمويل هذه المسابقات وصرف المكافأت المالية للأطفال الفائزين، وتنظيم رحلات سياحية لهم لزيارة المعالم والمحافظات والمدن السياحية والأثرية المصرية.