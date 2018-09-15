زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك برفقة أول وفد أسترالي من أبناء الجيلين المصريين المغتربين الثاني والثالث، خلال فعاليات تنظمها وزارة الهجرة؛ لربطهم بالحضارة والثقافة المصرية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن التنسيق مع وزارتي الثقافة والآثار لتوحيد الجهود الحكومية.

أوضحت الوزيرة، خلال الزيارة أن اختيار الكاتدرائية للزيارة نابع من أهميتها ودورها في تعميق العلاقات مع المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، مضيفة أن الكاتدرائية لها دور تاريخي في الدعوة إلى السلام ونبذ العنف والتطرف.

وأشار نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، في لقائه مع الوفد إلى أن مصر جميلة بشعبها الطيب، وبساطة أهلها وما يحدث أحيانا من أي أحداث تكون دخيلة على أهلها وسماحتهم، وطبيعة المصريين في تعاون وروح جميلة بين أهلها، مؤكدا لهم أنهم عليهم واجب كبير تجاه بلادهم، كونهم خير سفراء لبلادهم في الخارج.