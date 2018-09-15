نفذ جهاز شؤون البيئة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، رئيس الجهاز، عدد من الحملات التفتيشية على مقالب القمامة، بمحافظة كفرالشيخ، في إطار تفعيل استراتيجية وزارة البيئة، للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء، خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء.

وقامت الإدارة المركزية، لإقليم وسط الدلتا، من خلال محاور المرور على المقالب العمومية، بمتابعة مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم بمنطقة فدان الفقي، التابعة لمحافظة كفرالشيخ.

وخلال الحملات، جرى رصد لبعض اﻻنبعاثات والأدخنة نتيجة الاشتعال الذاتي للمخلفات، وعلى الفور قام المهندس عمرو دغيدي، مدير المخلفات بالإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا، بالتنسيق مع اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وقام بتوجيه كافة معداته، وجرى السيطرة على الانبعاثات من خلالها، وأصبحت حالة المصنع مستقرة تماما.