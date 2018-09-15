أصيب مدرس بإصابات بالغة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بسبب الخلاف على الميراث في بنها، ونُقل المصاب إلى مستشفى بنها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم إبراهيم بحبح رئيس مباحث مركز بنها، بوصول "م. ا. ح"، 40 عاما، مدرس، مصاب بجرح قطعي في الرأس.

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتبين شروع شقيقه "ح. ا. ح"، 45 عامًا، فلاح، ونجله في قتله للخلاف على الميراث.

وضبط المتهمين، وبعرضهما على نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار أحمد رجب قررت إخلاء سبيلهما بعد تصالحهما، وتنازل المجني عليه عن القضية.