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كاهن "البطرسية" يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الكنيسة

كاهن "البطرسية" يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الكنيسة

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وفاء الكيلاني تعرض مأساة الطفل "يوسف" في "تخاريف"

وفاء الكيلاني تعرض مأساة الطفل "يوسف" في "تخاريف"

أعضاء بـ"عليا الوفد" يطالبون باجتماع طارئ لبحث أزمة "فؤاد"

أعضاء بـ"عليا الوفد" يطالبون باجتماع طارئ لبحث أزمة "فؤاد"

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الشرطة التركية تواصل قمع "انتفاضة المطار"

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