افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، فعاليات "أسبوع شباب المدن"، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في السويس بمشاركة 22 جامعة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس و22 رئيس الجامعة.

وبدأت فعاليات مهرجان "أسبوع شباب المدن" بالسلام الجمهوري ثم طابور عرض الجامعات المشاركة في المهرجان ثم إيقاد شعلة البطولة ثم قسم البطولة من أحد اللاعبين تلاها قسم الحكام المشاركين في البطولة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن "أسبوع شباب المدن" يبحث العديد من الرسائل هي التعايش والتفاعل الطلاب مع بعضهم البعض علاوة على إخراج العديد من اللاعبين المتميزين يمثلون مصر في المحافل الدولية .

وأضاف من ضمن هذه الرسائل العمل على رعاية وبناء الشباب والتواصل وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات في مختلف الأنشطة.

وقال الدكتور عبد الله رمضان نائبا محافظ السويس، في كلمته عن محافظ اللواء عبد المجيد صقر، إن هناك عدة برتوكولات بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات أبرزها الاستشارات الفنية والهندسية والطبية، مؤكدا أن التعاون البناء والقوي سيساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن القيادة السياسية للشباب دفعت بالشباب لتولي مراكز مرموقة، مؤكدًا أن الجامعة هي المصدر لتفريغ الطاقات وتأهيل الشباب ومحاربة الأفكار الهدامة.