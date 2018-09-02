أنهت جامعة السويس استعداداتها لاستقبال أسبوع "شباب المدن" الخامس بعنوان "فكر شارك توصل"، والذي سيقام في الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر بمشاركة عدد من الجامعات.

وصرح الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بأن الجامعة حريصة على استضافة هذه الفعالية لتفعيل توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس الذي أقيم قي جامعة القاهرة 28 و29 يوليو 2018، على دور الجامعة في تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية إلى جانب التعليمية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمواهب والطاقات الإبداعية للشباب.

وأضاف "الشرقاوي"، أن الفعالية ستكون تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أن يقام الافتتاح بالصالة المغطاة بمحافظة السويس.

وتابع رئيس جامعة السويس، أن الافتتاح يتضمن كرنفال وفقرات فنية من الجامعات المختلفة طابور عرض للجامعات المشاركة، مضيفا أنه سيتم استقبال الوفود المشاركة في أسبوع شباب المدن من يوم 14 سبتمبر في المدن الجامعية.