انتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت، النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة.
وتستعرض "الوطن" السيرة الذاتية لرئيس البرلمان العراقي الجديد.
الاسم بالكامل: محمد ريكان حديد علي الحلبوسي.
مواليد: 4 يناير من العام 1981 الأنبار - العراق
الحالة الاجتماعية: متزوج
الدراسة:
* بكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة المستنصرية عام 2001 - 2002.
* ماجستير هندسة من الجامعة المستنصرية عام 2006.
* شهادة OSHA للسلامة المهنية
* دبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية.
* شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.
المؤتمرات والمشاركات الدولية :
- مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016
- مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016
- مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI
- مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع بالأمم المتحدة
- مؤتمر وورش عمل اعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU
العضوية والانتماء:
عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002
عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين عام 2012
عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014
عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017
محافظ الانبار 2017 / 2018
عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018
رئيس تحالف الأنبار هويتنا.