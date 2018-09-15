وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتصدي للمخالفات البناء، وتنفيذ القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين وخاصة المعتدين علي أراضي الدولة.

وفى سياق متصل، قامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالبدء في إزالة عقار من 10 طوابق، مقام بالمخالفة وبدون ترخيص بشارع الكابلات بالمعصرة وصادر له قرارات إزالة ومحاضر ضد الملاك بايقاف الأعمال.

وكشف نائب محافظ القاهرة، أن أجهزة حي المعصرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد مالك العقار، وتحرير المحاضر لإزالة الأدوار وإيقاف الأعمال، والتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق لإزالة المخالفة بالكامل وإعادة الشئ لاصله مع إخلاء بعض الوحدات التي قام المالك بتسكينها مهيبًا بالمتضررين بالتوجه للنائب العام، وتحرير بلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم وبيع الوهم لهم حفاظا على حقوقهم.