أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عدم ترشحه بانتخابات الائتلاف المقرر إجرائها يوم 17 سبتمبر الجاري.

ووجه السويدي رسالة لأعضاء الائتلاف قال فيها: "السادة النواب الكرام أعضاء ائتلاف دعم مصر الموقرين، تحية طيبة لحضراتكم جميعاً وإنني اذ أتقدم لكم بالشكر والتقدير على كل المجهودات التي قمتم بها وإنجازاتكم للقوانين التي انتهيتم منها، وجهودكم الخالصة لخدمة الوطن ونحن على أعتاب دور الانعقاد الرابع، وطبقا لنهج الائتلاف الخاص بخلق كوادر جديدة وتجديد دماء الائتلاف لذلك فإنني أعلن من الآن وقبل انتهاء فترة رئاسة الائتلاف بأنني لن أترشح مرة أخرى على منصب رئاسته".

وأضاف: "سأظل متواجدا داخل الائتلاف في المكتب السياسي طبقا للائحة كرئيس سابق للائتلاف لدعم القيادات الجديدة وللمضي في المشروعات والمبادرات التي عقدنا العزم عليها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الحبيب".

ودعا في ختام رسالته الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس الائتلاف الجديد.