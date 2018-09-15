تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم، مركز شرطة الدلنجات، لمتابعة سير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.

ووجه مدير الأمن، بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار، وناقش بعض المواطنين حول مدى سهولة ويسر الإجراءات.

كما تفقد مدير الأمن، وحدة مرور الدلنجات ونقطة الحماية المدنية، موجها بسرعة إنهاء إجراءات المترددين على إدارة المرور خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وسرعة الاستجابة إلى بلاغات الحريق لإحساس المواطن بالأمن والأمان، وحث الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان والاستقرار.